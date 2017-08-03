03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Marmaris'te motoryat faciasının nedeni belli oldu

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Marmaris'te motoryat faciasının nedeni belli oldu
Marmaris'de 11 kişi ile batan ve 3 kişiye mezar olan Anemone isimli motoryatın arka lumbuz kapağının açık kalması nedeniyle battığı ileri sürüldü.
Marmaris'te motoryat faciasının nedeni belli oldu Marmaris'te motoryat faciasının nedeni belli oldu Marmaris'te motoryat faciasının nedeni belli oldu

Önceki gün Marmaris Bozburun Limanından ayrıldıktan 10 dakika sonra su almaya başlayan ve birkaç dakika içinde batan motoryat faciasının nedeni araştırılıyor.

Motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu (55), Safia Aytaç Ağdemir (40) ve Mert Ali Ağdemir’in öldüğü kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Alınan bilgiye göre, İstanbul’da gübre ticareti yapan ve personelini her yıl mavi tura çıkaran Ali Doğan Çayırlıoğlu önceki gün Anemone isimli 20 metrelik motoryatla yola çıktı.

İçinde çalışanların yanı sıra kaptan ve personelden oluşan 4’ü çocuk 11 kişinin bulunduğu motoryat, akşam Bozburun Limanı’na demirledi ve Sabah saatlerinde Çayırlıoğlu’nun kaptanlığında limandan ayrıldı. Motoryat kısa süre sonra su alarak batmaya başladı.

VATANDAŞLAR BAĞIRARAK YATTAKİLERE BİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞ

  İddiaya göre motoryatın arka tarafındaki lumbuz kapağı adı verilen ve gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılan yuvarlak deliklerin etrafına oturacak şekilde yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağın açık kaldığını fark eden kıyıdaki bazı vatandaşlar bağırarak durumu yattakilere bildirmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Güvertede bulunan ve motoryatın batmasıyla su yüzeyinde kalan 3’ü çocuk 8 kişi kendi imkanları ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken Çayırlıoğlu, Mert Ali Ağdemir (15) ve Safia Aytaç Ağdemir’e (40) ulaşılamadı. Kısa sürede bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve UMKE ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Çayıroğlu’nun cesedine kaptan köşkünde ulaştı. Mert Ali ve annesi Safia Aytaç Ağdemir’i arama çalışmaları ise akşam saatlerinde sonuca ulaştı. İki ceset motoryatın yakınlarında bulundu.

  Yetkililer, motoryatın batmasına sebep olduğu öne sürülen lumbuz kapaklarının açık kaldığı iddialarını araştırıyor.
  Kazadan sağ kurtulan kaptan Mustafa  Donka ve gemici Yüksel Bektaş Jandarma tarafından gözaltına alındı. Donka ve Bektaş’ın ilk ifadelerinde, “Yat aniden su alarak batmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık” dedikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden yat sahibi Çayırlıoğlu’nun cumartesi günü Bodrum’da, Mert Ali ve Safia Aytaç Ağdemir’in de İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi. Yine kazanın hemen ardından kurtarılan, hayati fonksiyonlarının durduğu tespit edilen ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen kaptanın 7 yaşındaki oğlu Bartu Donku’nun Denizli Pamukkale Üniversitesindeki tedavisi sürüyor.

Milliyet 

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