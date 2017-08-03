03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Babasını dinledi, her yıl bir kg altın alıyor

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Siirt'te yaşayan Süleyman Aslan, 58 yıl önce babası Mühittin Aslan'ın 'fıstık ekersen altın alırsın' sözünü yerine getirdi, her yıl toprağa ektiği fıstıktan bir kilo altın alıyor.
Babasını dinledi, her yıl bir kg altın alıyor
Babasını dinledi, her yıl bir kg altın alıyor Babasını dinledi, her yıl bir kg altın alıyor Babasını dinledi, her yıl bir kg altın alıyor

Siirt şehir merkezine bağlı İkizbağlar köyünde kendisine ait 30 dönümlük bağda yaklaşık 220 adet yetişkin ağaçtan fıstık üreten Süleyman Aslan, ilerleyen yaşına rağmen küçük yaşlarda başladığı tarım üretimini sürdürüyor. İkizbağlar bölgesinde fıstık üretiminin babası tarafından yaygınlaştırıldığını aktaran Aslan, bundan yarım asır önce babasının teşvikiyle ektikleri fıstıktan büyük gelir elde ettiğini, yaşamını ihya eden fıstık bahçelerini şimdi de çocuklarına miras olarak bırakacağını aktardı.

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