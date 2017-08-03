Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım

4 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, görev süresince yaptıklarıyla alakalı genel bir değerlendirme yaptı.
Döneminde gerçekleştirilen seçimlerdeki başarılara dikkat çeken Lekesiz, yeni dönem için İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Lekesiz, ‘Ak Parti’nin 6. Büyük Olağan Genel Kurulu sonrası partimizde değişimin startı verildi. Bende bu değişimde ön açıcı olmak adına yeni dönemde aday olmayacağım. Kongre dönemine kadar yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla görevimizi yeni arkadaşımıza bırakana kadar sürdüreceğiz’ dedi.