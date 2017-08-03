03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım

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Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz yeni dönem için İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağım

4 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, görev süresince yaptıklarıyla alakalı genel bir değerlendirme yaptı.

Döneminde gerçekleştirilen seçimlerdeki başarılara dikkat çeken Lekesiz, yeni dönem için İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Lekesiz, ‘Ak Parti’nin 6. Büyük Olağan Genel Kurulu sonrası partimizde değişimin startı verildi. Bende bu değişimde ön açıcı olmak adına yeni dönemde aday olmayacağım. Kongre dönemine kadar yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla görevimizi yeni arkadaşımıza bırakana kadar sürdüreceğiz’ dedi.

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