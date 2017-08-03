03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak

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Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin, 'Rusya’nın çıkarlarını korumak için gereken tüm adımlar atılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.
Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ümitsiz bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Rusya’nın çıkarlarını korumak için gereken tüm adımlar atılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişleten yasa tasarısını imzalamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES ÇIKARLARI KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Yeni yaptırımları, yasa dışı ve ümitsiz bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Peskov, "İran da dahil olmak üzere tüm ülkeler, bu hukuksuz yaptırımların karşısında kendi çıkarlarını korumaya çalışacaktır. Bunu anlayışla karşılamak gerekiyor" diye konuştu.

AVRUPA İLE ORTAKLIK MESELESİ

Rusya’nın da kendi çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Yaptırımlar sonrasında, Avrupa’nın enerji güvenliği için de güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEDEVEDEV "BU BİR TİCARİ SAVAŞ" DEMİŞTİ

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev de, dün yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yasalaşan yeni yaptırımlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek, "ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya’ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

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