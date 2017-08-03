03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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İşte TSK'dan emekli edilen askerlerin tam listesi!

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İşte TSK'dan emekli edilen askerlerin tam listesi!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, emekliye sevk edilen general/amiraller paylaşıldı.
İşte TSK'dan emekli edilen askerlerin tam listesi! İşte TSK'dan emekli edilen askerlerin tam listesi! İşte TSK'dan emekli edilen askerlerin tam listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, eski Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü ile Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul da emekliye sevk edilen isimler oldu. "Askeri yargının bir numaralı isimleri" olarak bilinen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan ile Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman emekli edilen isimler arasında yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, emekliye sevk edilen general/amiraller paylaşıldı.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, eski Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral İlhan Kırtıl, Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü ile Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul da emekliye sevk edildi.

Tümgeneraller Şenol Alparslan, İzzet Çetingöz, Mehmet Okkan, Gürsel Öztürk, Atilla Şirin, Ömer Şevki Gençtürk ile Rafet Sevinç Şaşmaz emekli edilen generaller arasında yer aldı. Tuğgeneraller Rıza Çağatay Erdoğan, Mesut Bedri Usta, Erhan Sipahioğlu, Adnan Baksı ile Ufuk Ekinci de emekli oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Tümamiral Hayati Bilgiç ile "askeri yargının bir numaralı isimleri" olarak kamuoyunca bilinen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan ve Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman emekli edilen isimler arasında yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından ise İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Sargun Göktun emekliye sevk edildi. Tuğgeneral İhsan Özdamar emekli olan bir diğer isim oldu.

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