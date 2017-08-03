Katar'dan açıklama: Türkiye sayesinde...

Zeybekci, "5 Haziran Katar'ın 15 Temmuz'uydu. Sivil demokrasi devrimi yapan Türkiye biran bile tereddüt etmeden Katar'ın yanında oldu. 6'sında Katar'a inen ve o gün yapılan tüm seferler, Katar'a giden ilk gıda gemileri hep İzmir'den kalktı. İzmir'in serin meltemiyle, yelleriyle bu desteği İzmir'den gönderdik. Katar'ı ablukaya alınca içerde bir hareketlenmeyi umanların bu emelleri Türkiye'nin desteğiyle sona erdi" dedi.

"YAŞANANLARIN ARDINDAN DOĞALGAZ İHRACATINDA ARTIŞ YAŞADIK"



Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye halkına şükranlarını iletmek istediklerini belirterek, "Şerefli tutumunuz ve bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Katar Emirinin selamlarını iletiyorum. Katar ekonomisi direnişini ispatladı. Birçok ülkede ekonomiler olumsuz etkilenirken bizim ekonomimiz sağlam durmakta. Katar'ın bağımsızlığı ve güçlü olması için var gücümüzle çalışmalarıyız. Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık. Şu anda hiç bir konuda eksikliğimiz yok. Bizdeki doğal kaynaklar, doğalgaz ihracatı Katar'ın ekonomisine büyük destek vermekte. Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. Bugün Katar yine doğalgaz ve LNG'de dünya çapında üretimine devam etmekte. Yaşananların ardından doğalgaz ihracatımızda bir düşüş değil aksine yüzde 30'luk bir artış yaşadık" dedi.