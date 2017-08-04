04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Amerikan askeri konvoyuna saldırı!

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Amerikan askeri konvoyuna saldırı!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 3 sivil ve 1 NATO askeri öldü, 5 amerikan askeri ise yaralandı.
Amerikan askeri konvoyuna saldırı! Amerikan askeri konvoyuna saldırı! Amerikan askeri konvoyuna saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, ülkede faaliyet gösteren yabancı askeri güçler hedef alındı.

1 NATO askerinin ve 3 sivilin hayatını kaybettiği patlamada yaralıların da olduğu, yaralılardan 5'inin konvoydaki Amerikan askerleri ve 1'inin de NATO güçleriyle çalışan tercüman olduğu açıklandı.

Afganistan'daki NATO destek güçlerinin (Resolute Support) yaptığı resmi açıklamada, NATO güçlerinin Afgan Ulusal Ordusu'yla ortak bir devriye görevi sırasında intihar bombacısının ev yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği belirtildi.

Yaralı personelin Bagram Havaalanı Amerikan Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yerel basında intihar bombacısının Taliban mensubu olduğu belirtiliyor.

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