İşte Suriyelilere verilen maaş!

Dünya Gıda Programı'nca (WFP) Türkiye'deki 850 binden fazla Suriyeli sığınmacıya aylık 120 lira yardım yapıldığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.
PARAYI DEVLETİN VERDİĞİ İDDİA EDİLİP DEZENFORMASYON YAPILIYORDU
Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan program çerçevesinde 850 binden fazla Suriyeli sığınmacıya her ay 120 lira tutarında kart dağıtıldığı belirtildi.
Programın 2016 sonlarında hayata geçirildiği ve hızla yaygınlaştığı kaydedildi.
Açıklamada, AB tarafından fonlanan programın WFP ve Türk Kızılayı ortaklığı ile hayata geçirildiği ifade edildi.
Devletin Suriyelilere her ay maaş verdiği söylentileri şehir efsanesine dönüşmüştü. Bu yolla bilgi kirliliği oluşturulup, provokasyon yapılıyordu.