UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerin play-off'ta eşleşeceği takım, bugün 14:00'da gerçekleşecek kura ile belli olacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
AEK Larnaca
Shkendija
Apollon Limassol
Oleksandriya
Kızılyıldız
Videoton
Östersunds
Maritimo
Rosenborg
Panathinaikos
FC Sheriff
Hajduk Split
AEK
FH Hafnarfjardar
Suduva Marijampole
Utrecht
Mlada Boleslav
Altach
Osjiek
04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı.
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