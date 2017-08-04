04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:56Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:01
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 107.154 0.59
  • Altın: 144,379 0.36
  • Dolar: 3,5381 0.14
  • Euro: 4,1999 0.16

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

»
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin play-off'ta eşleşeceği takım, bugün 14:00'da gerçekleşecek kura ile belli olacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

AEK Larnaca
Shkendija
Apollon Limassol
Oleksandriya
Kızılyıldız
Videoton
Östersunds
Maritimo
Rosenborg
Panathinaikos
FC Sheriff
Hajduk Split
AEK
FH Hafnarfjardar
Suduva Marijampole
Utrecht
Mlada Boleslav
Altach
Osjiek

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fener Turladı!Fener Turladı!UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleriFenerbahçe'nin muhtemel rakipleriFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Mircea Lucescu için şoke eden iddiaMircea Lucescu için şoke eden iddiaA Milli Futbol takımının başına geçirilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre tecrübeli teknik adamda Alzheimer başlangıcı olduğu belirtildi.
Kadıköy'de tur zamanı! Muhtemel 11'lerKadıköy'de tur zamanı! Muhtemel 11'lerFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.
Negredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!Negredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!Beşiktaş, Alvaro Negredo ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda yer alan genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı.
  • İşte Melo'yla görüşmelere başlayan Süper Lig ekibi03 Ağustos 2017 Perşembe 12:01
  • Başkan resmen açıkladı! Sosa bombası03 Ağustos 2017 Perşembe 12:00
  • Tüm dengeleri değiştirecek! Barca'dan Beşiktaş'a!03 Ağustos 2017 Perşembe 11:59
  • Negredo'yu bitiren Beşiktaş'tan bir transfer daha!03 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
  • Melo'ya Süper Lig'den sürpriz talip03 Ağustos 2017 Perşembe 10:55
  • Dengeler değişecek! Barca'dan Beşiktaş'a..03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
  • Lucescu'nun maaşı belli oldu!03 Ağustos 2017 Perşembe 10:45
  • 72 yaşındaki işsiz Lucescu Türk futbolunun kurtarıcısı oldu03 Ağustos 2017 Perşembe 10:09
  • Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler!03 Ağustos 2017 Perşembe 07:15
  • '15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!'02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:04
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri