04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Fener Turladı!

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Fener Turladı!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.
Fener Turladı! Fener Turladı! Fener Turladı!

Hibrit çim serilen Ülker Stadyumu'nda ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, 2-1 kazandığı maçın rövanşında tribünleri dolduran taraftarlarının önünde Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak turlamayı başardı.

Fenerbahçe'nin golünü 32. dakikada yeni transfer Nabil Dirar atarken Sturm Graz'ın sayısını 66. dakikada Huspek kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada Huspek'in uzak mesafeden yerden vuruşunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.
24. dakikada soldan Valbuena ile kullanılan serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Valbuena, rakibinden sıyrıldıktan sonra etkili bir orta yaptı. Arka direkte iyi yükselen Dirar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

66. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Zulj'un pasıyla topla hareketlenen Huspek, Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
69. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Hierlander'in ortasına kale sahası ön çizgisinde iyi yükselen Schubert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
71. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
84. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra Dirar ile verkaç yapan Valbuena, topu sol tarafta ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mehmet Topal'a aktardı. Mehmet Topal'ın kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.
89. dakikada savunmada kazandığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Skrtel'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Ülker
Hakemler: Robert Madley, Constantine Hatzidakis, Marc Perry (İngiltere)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Ozan Tufan (Dk. 82 Mehmet Topal), De Souza, Valbuena (Dk. 90+4 Isla), Alper Potuk, Ahmethan Köse (Dk. 62 Van Persie)
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Jeggo (Dk. 82 Schmid), Huspek, Hierlander, Röcher (Dk. 46 Zulechner), Alar (Dk. 63 Schubert)
Goller: Dk. 32 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 66 Huspek (Sturm Graz)
Sarı kartlar: Dk. 23 Jeggo, Dk. 75 Maresic (Sturm Graz), Dk. 66 Neustaedter, Dk. 85 Alper Potuk (Fenerbahçe)

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