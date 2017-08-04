Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım

ABD Başkanı Trump'ın, Nieto'dan sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın masraflarını ödemeyeceğini açıklamamasını istediği ortaya çıktı.

Donald Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinin yayımlanan zabıtlarında Trump'ın "Bunu basına söyleyemezsin dediği" görülüyor.

MEKSİKA İLE YAŞANAN "DUVAR" KRİZİ

Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vaat etmişti.



Ancak konuşma zabıtlarına göre ABD Başkanı duvarın masrafının başka kaynaklardan geleceğini kabul ediyor ve para konusunun "bir şekilde hallolacağını" ifade ediyor.

"BU BİLGİYİ AÇIKLAMAYIN, ÇÜNKÜ BEN BUNA KATLANAMAM"



Trump ayrıca "Meksika'nın duvarın parasını ödemeyeceğini söyleyecekseniz, sizlerle bir daha görüşmek istemiyorum çünkü ben buna katlanamam" diyor.



Temsilciler Meclisi geçen hafta duvar için 1,6 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve federal hükümet de çeşitli şirketlerin verdiği projeleri değerlendiriyor.