04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:56Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:01
    • 26°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 107.154 0.59
  • Altın: 144,379 0.36
  • Dolar: 3,5381 0.14
  • Euro: 4,1999 0.16

Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım

»
ABD Başkanı Trump'ın, Nieto'dan sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın masraflarını ödemeyeceğini açıklamamasını istediği ortaya çıktı.
Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım
Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalım

Donald Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinin yayımlanan zabıtlarında Trump'ın "Bunu basına söyleyemezsin dediği" görülüyor.

MEKSİKA İLE YAŞANAN "DUVAR" KRİZİ

Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vaat etmişti.

Ancak konuşma zabıtlarına göre ABD Başkanı duvarın masrafının başka kaynaklardan geleceğini kabul ediyor ve para konusunun "bir şekilde hallolacağını" ifade ediyor.

"BU BİLGİYİ AÇIKLAMAYIN, ÇÜNKÜ BEN BUNA KATLANAMAM"

Trump ayrıca "Meksika'nın duvarın parasını ödemeyeceğini söyleyecekseniz, sizlerle bir daha görüşmek istemiyorum çünkü ben buna katlanamam" diyor.

Temsilciler Meclisi geçen hafta duvar için 1,6 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve federal hükümet de çeşitli şirketlerin verdiği projeleri değerlendiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Faciadan dönüldüFaciadan dönüldüJapon ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin son fırlattığı füzenin içinde 330 yolcusu bulunan Air France havayollarına ait uçağa 100 kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.
Dubai'de bir gökdelende yangınDubai'de bir gökdelende yangınDubai'de yerleşim alanındaki büyük bir gökdelende yangın çıktı.
Amerikan askeri konvoyuna saldırı!Amerikan askeri konvoyuna saldırı!Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 3 sivil ve 1 NATO askeri öldü, 5 amerikan askeri ise yaralandı.
Netanyahu'ya soğuk duş!Netanyahu'ya soğuk duş!İsrail polisinin mahkemeye sunduğu raporda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'yolsuzluk ile rüşvetten şüpheli bulunduğu' bildirildi.
ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlarABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlarABD, Rakka'da PYD'li teröristlerin de içinde bulunduğu RİGG isimli bir güç oluşturdu. Bu örgüt Rakka'da kalıcı olacak şekilde şehre yerleşiyor.
Trump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalımTrump'tan Nieto'ya: Bu bilgiyi yaymayalımABD Başkanı Trump'ın, Nieto'dan sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın masraflarını ödemeyeceğini açıklamamasını istediği ortaya çıktı.
  • 'DEAŞ'ı siyonistler kurdu' diyen Türk istifa ettirildi03 Ağustos 2017 Perşembe 15:00
  • Metroda korkunç bebek çağı! Her gün başka yerde...03 Ağustos 2017 Perşembe 14:46
  • Tehdit gibi açıklama! Gereken yapılacak03 Ağustos 2017 Perşembe 14:46
  • Barzani'nin hedefi bakın neymiş!03 Ağustos 2017 Perşembe 13:51
  • ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı!03 Ağustos 2017 Perşembe 13:33
  • Kritik açıklama! Türkiye'nin AB üyeliği...03 Ağustos 2017 Perşembe 13:32
  • Bu kızları hatırladınız mı? Acı haber geldi03 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
  • ABD tarafından gasp edilen silahlar PKK'ya gidiyor03 Ağustos 2017 Perşembe 10:50
  • ABD'den sert çıkış: Savaş çıkarır!03 Ağustos 2017 Perşembe 10:42
  • ABD her şeyi önceden planlamış! Füze fırlatıldı03 Ağustos 2017 Perşembe 09:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri