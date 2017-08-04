04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlar

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ABD, Rakka'da PYD'li teröristlerin de içinde bulunduğu RİGG isimli bir güç oluşturdu. Bu örgüt Rakka'da kalıcı olacak şekilde şehre yerleşiyor.
ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlar
ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlar ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlar ABD yeni örgüt kurdu, şehre yerleşiyorlar

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, DEAŞ’tan kurtarılan Rakka şehrinin güvenliğini sağlamak için yerel gönüllülerden oluşan 850 kişi eğittiklerini açıkladı.

RİGG ŞEHRE YERLEŞMEYE BAŞLADI

Bağdat’tan video konferans yönetimiyle ABD savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti.

Dillon, “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor.” dedi.

"SAYI ŞİMDİLİK 850"

Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak gruba katıldığını ifade eden Dillon, "şimdilik söz konusu kuvvetin sayısının 850 olduğunu" dile getirdi.

ABD EĞİTİM VERİYOR

Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti.

Rakka İç Güvenlik Gücüne ilginin çok yoğun olduğunu aktaran Dillon, koalisyonun eğitim ve istihdam için başvuranları taramaya devam edeceğini kaydetti.

PYD'Lİ TERÖRİSTLER YENİ GRUPTA OLACAK

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'nın alınmasında PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yapıyor.

PYD/PKK terör örgütü, Rakka sivil yönetim konseyinin eş başkanlığına Leyla Muhammed adlı PKK'lı teröristi atamıştı.

Söz konusu Rakka'daki askeri güç içerisinde de PKK/PYD mensuplarının olacağı iddia ediliyor.

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