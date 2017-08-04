04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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İsviçreliler parayı harcayacak yer bulamıyor!

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İsviçreliler parayı harcayacak yer bulamıyor!
İsviçreliler, Merkez Bankasındaki rezervlerin 750 milyar dolara yükselmesiyle paranın nasıl değerlendirileceğini düşünüyor.
İsviçreliler parayı harcayacak yer bulamıyor! İsviçreliler parayı harcayacak yer bulamıyor! İsviçreliler parayı harcayacak yer bulamıyor!

İsviçre Merkez Bankası'nın açıkladığı kar-zarar ve rezerv bilançosu ülkede yeni bir tartışmanın konusu oldu.

Para birimi Frank'ın zayıflatılması yönünde güçlü bir politika seyreden İsviçreli yöneticiler, rezerv miktarının bu kadar fazla çıkmasıyla bu parayı nasıl değerlendireceklerini düşünüyor.

YATIRIMLAR YURT İÇİNE AKSIN TARTIŞMASI

İsviçre Merkez Bankası 750 milyar doları bulan rezervini dünya genelinde borsada işlem gören Apple, Microsoft, Google ve Facebook gibi dev şirketlerden hisse payı alarak değerlendiriyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 25.4 milyar dolar kar ederken, bu durum İsviçreli milletvekillerini rahatsız etti.

Bankanın yüksek miktarda kar etmesini bir kenara bırakan vekiller yeni yasa tasarıysıyla bankanın yatırımlarını yurt içine yönlendirilmesi ve yurt dışındaki yatırımların belli oranda azaltılması yönünde adım atmaya hazırlanıyor.

TEKLİF MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

20'den fazla milletvekili tarafından meclise taşınan teklifin kuruldan geçme ihtimali çok yüksek gözükmüyor ancak ihracatçıların korunması için üllkede Frank'ın değer kaybettirilmesi politikası da bankanın rezervinin yükselmesine sebep oluyor.

Aradaki ince dengeyi gözeten hükumetin önümüzdeki günlerde konuya ilişkin çalışmalar yapması bekleniyor.

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DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARA BİRİMLERİNDEN

Dünyanın en değerli para birimleri arasında yer alan ve para biriminden çok uluslararası piyasalarda petrol ya da altın gibi muamele gören Frank banknotlarını basıp satması da önemli gelirleri arasında.

Bu politikalar sonucunda Merkez Bankası çoğu zaman yabancı varlıkları karşılıksız elde edebiliyor.

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