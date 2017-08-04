04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Terör örgütünün 3 elebaşı öldürüldü!

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Terör örgütünün 3 elebaşı öldürüldü!
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyonun hava saldırılarında, terör örgütü DEAŞ'ın üç elebaşının öldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.
Terör örgütünün 3 elebaşı öldürüldü! Terör örgütünün 3 elebaşı öldürüldü! Terör örgütünün 3 elebaşı öldürüldü!

Albay Dillon, Bağdat’tan video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TEYİT ETTİLER

Geçen hafta yedi DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü teyit ettiklerini hatırlatan Dillon, bu hafta da örgütün dış operasyonlarından ve bomba yapımından sorumlu birçok elebaşının ölümünü teyit ettiklerini söyledi.
 
Dillon, 24 Temmuz’da Suriye’nin Ebu Kemal ili yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında, DEAŞ'ın dış operasyonlarından sorumlu Abdul Gafur isimli teröristin öldürüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.
 
Sözcü Dillon, ayrıca Abdul Gafur’un yardımcısı Ebu Hammam ile üç DEAŞ militanının ise 16 Temmuz’da Dey ez-Zor yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü dile getirdi.

DEAŞ'IN BÖLGELER ARASI BAĞLANTILARINA DARBE
 
Söz konusu iki militanın da Ortadoğu ve Batı ülkelerinde saldırı planlayan üst düzey örgüt mensubu olduğunu ifade eden Dillon, Gafur ve Hammam’ın öldürülmesinin DEAŞ’ın bölgeler arası bağlantılarına darbe vurduğunu belirtti.
 
Diğer taraftan koalisyonun 13 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlediği bir hava saldırısında ise DEAŞ’ın patlayıcı uzmanı Ebu Fattum isimli militanın öldürüldüğünü ifade eden Dillon, Fattum’un aynı zamanda yabancı ülkelerdeki DEAŞ militanlarına bomba yapımı ve yıkıcı eylemler düzenlemeleri konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü.

LİSTEDE DOĞU AVRUPALI YABANCI SAVAŞÇILAR DA VAR 

Koalisyon’un, Doğu Avrupa ülkelerinde DEAŞ için yabancı savaşçı devşiren örgüt mensuplarını da hedef aldığını dile getiren Dillon, 7 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında Kosovalı Arnavut kökenli Lavdrim Muhaheri’nin öldürüldüğünü aktardı.
 
Dillon, Muhaheri’nin kendisini Kosovalı DEAŞ militanlarının lideri olarak adlandırdığını belirtti. Muhaheri’yi, birçok terör saldırısının planlayıcısı olarak tanımlayan Dillon, söz konusu militanın 2016 yılında Arnavutluk’ta oynanan İsrail-Arnavutluk milli takım maçlarına yönelik başarısız saldırının da planlayıcısı olduğunu dile getirdi.

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