04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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222 milyon Euro'luk tarihi transfer bitti!

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222 milyon Euro'luk tarihi transfer bitti!
Paris Saint Germain, Neymar'ın serbest kalma bedelini Barcelona'ya ödedi ve Neymar PSG'ye resmi imzayı attı!
222 milyon Euro'luk tarihi transfer bitti! 222 milyon Euro'luk tarihi transfer bitti! 222 milyon Euro'luk tarihi transfer bitti!

Paris Saint-Germain Neymar transferini resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Neymar, Fransa temsilcisinde forma giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa'da futbol hayatıma başladığımdan beri, PSG her zaman en mücadeleci ve hırslı takımlardan birisi oldu. Bu kulübe gelerek takım arkadaşlarıma katılma sebebim, taraftarımızın da dilediği gibi birçok kupa elde etmek." ifadelerini kullandı.

PSG, Neymar'a her sezon için 45 milyon avro ödeyecek. Böylece, yıldız oyuncunun maliyeti, Fransa temsilcisine 400 milyon avronun üzerinde bir bedele mal olacak.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

Gün içerisinde İspanya Futbol Federasyonu'na ulaşan 222 milyon Euro, Finansal Fair Play kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla federasyon tarafından kabul görmemişti. Bunun üzerine PSG, Neymar'ın avukatı aracılığıyla 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini doğrudan Barcelona'ya iletti.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona, Neymar'ın avukatının 222 milyon euroluk serbest kalma ücretini kulübe gelerek bizzat ödediğini açıkladı. Katalan devi, bu durumu UEFA'ya bildireceklerini de belirtti.

222 milyon euro Barcelona kulübüne bu şekilde geldi.

Neymar PSG'ye 5 yıllık imzayı attı.

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