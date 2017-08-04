Kiralık katil Dahlan'dan PKK ve HDP'ye destek

Ortadoğu’nun kiralık katili, İsrail’in devşirme ajanı Muhammed Dahlan, PKK/PYD’ye hem silah hem de para desteği sağlıyor. İsrail ve ABD’nin bölgesel kaos planına verdiği destekle bilinen Dahlan, Suriye PKK’sını Ahmet Carba üzerinden yönlendiriyor.

2012-2016 aralığında Şanlıurfa ve Gaziantep’te üstlenen sözde insani yardım kuruluşları, PKK/PYD’yi fonlamada paravan görev üstlendi. Carba’nın başkanlığını yaptığı ‘Tayyar el-Gad’ adlı kurum, Dahlan’ın yardımlarını terör örgütüne ulaştırdı. Suriye’nin Ayn İsa, Haseke, Kamışlı, Dırbesiye, Afrin, Şeyh Maksud ve Ras’ul Ayn bölgelerine şimdiye dek Carba kanalıyla gönderilen ‘yardım’ miktarının milyar doları bulduğu ifade ediliyor. Dahlan’ın Suriye PKK’sına giden yardımları Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyd el-Nahyan tarafından fonlandı.

MUHALİFLERİ SABOTE ETTİLER

1991 yılında ABD’nin işgal ettiği Irak’ta direniş iradesi, ‘Irak Sahuvat Hareketi’ tarafından sabote edildi. ‘Ebu Rişa’ isimli CIA bağlantılı Iraklı bir provokatörün ortaya koyduğu model Muhammet Dahlan, Ahmet Carba ve Mısır’ın darbeci lideri Sisi tarafından Suriye’ye uyarlandı. Suriye direnişini sahada ve diplomasi alanında itibarsızlaştırmayı hedefleyen girişim ABD, Avrupa, İsrail ve BAE tarafından desteklendi. Muhalif cepheyi bölme amacıyla Kahire’de yapılan toplantılar için Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Sisi tarafından özel olarak görevlendirildi.

HEPSİ AGEYDAT AŞİRETİNDEN

Sabote amaçlı buluşmaların sonuncusu Türkiye’nin de garantörler arasında yeraldığı Astana süreci sonrası yapıldı. Çatışmasızlık bölgelerine dair bir anlaşma metni, Astana’yı itibarsızlaştırma amacıyla ‘korsan’ olarak bir de Kahire’de imzalandı. Kahire’deki ‘Suriye’ konulu son zirveye Muhammed Dahlan bilfiil katıldı. Buradaki bazı görüşmelere Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşı Salih Müslim de davet edildi. Geçtiğimiz ay Dahlan ile Kahire’de biraraya gelen Ahmet Carba liderliğindeki ‘Kuvvet-i Senadit’ adlı milis grubun, bu görüşme sonrası PYD’ye katılması dikkat çekti. Haseke bölgesindeki milis grup üyelerinin tamamı Carba’nın Ageydat aşiretinden oluşuyor.

Dahlan çetesi Türkiye’de

10 yılı aşkın süredir PKK ile ilişkilerini sürdüren Muhammed Dahlan ekibi, başta ‘Anadolu Kültür Derneği’ olmak üzere sivil toplum örgütleri üzerinden terör örgütü ile ilişki yürütüyor. PKK destekçisi kültür, dil, tarih ve benzeri üst başlıklarla açılan ve ‘sosyal faaliyet’ yürüten birçok kuruluş bu kapsamda destekleniyor. Dahlan’ın Türkiye’deki 6 kişilik özel ekibi 15 Temmuz kalkışmasına kadar bu ilişki ağını yönetti. 15 Temmuz’a dek Dahlan’ın Türkiye ekibinin başında Filistin asıllı bir kadın vardı. Dahlan’a bağlı çete, darbe girişimi sonrası Türkiye’den Avrupa’ya geçti. Başta sözkonusu iddiaların merkezindeki Anadolu Kültür Derneği olmak üzere Dahlan-PKK ilişkisinde aracı rolü üstlenen kurumların, Doğu ve Güneydoğu’daki bazı ilçelerin hendek-barikatlarla işgal girişimi sırasında HDP’li belediyelerle sürekli temas halinde olduğu ileri sürülüyor.

Yeni Şafak