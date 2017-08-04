04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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FETÖ ile mücadele için HSK'dan önemli adım

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurdu.
FETÖ ile mücadele için HSK'dan önemli adım
FETÖ ile mücadele için HSK'dan önemli adım FETÖ ile mücadele için HSK'dan önemli adım FETÖ ile mücadele için HSK'dan önemli adım

HSK, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'n yönelik davalar arttıkça yargılamaları yapan mahkemelerin iş yükü de gittikçe artıyordu.

HEYETLER ATANDI

Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi. HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı.

Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak.

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