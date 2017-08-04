04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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WikiLeaks CIA'in gizli silahını deşifre etti

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WikiLeaks’in ‘Yedinci Kasa’sından CIA’nın siber saldırı programı çıktı.
WikiLeaks CIA'in gizli silahını deşifre etti
WikiLeaks CIA'in gizli silahını deşifre etti WikiLeaks CIA'in gizli silahını deşifre etti WikiLeaks CIA'in gizli silahını deşifre etti

Kamuoyuyla paylaşılan belgelere göre Amerikan istihbaratı, bilgisayarlara bağlı kameraları ve mikrofonları olası bir operasyon sırasında devre dışı bırakabiliyor

Hükümetlerden, istihbarat servislerinden ve finans kurumlarından sızdırlan belgeleri yayımlayan internet sitesi WikiLeaks, Amerikan istihbaratının siber saldırılarını konu alan yedinci dalga bilgileri yayımladı. WikiLeaks'in "Yedinci Kasa Dairesi" adı altında yayımladığı belgelere göre CIA bilgisayarları hack'leyerek kamera ve mikrofonların kontrolünü ele geçirebiliyor, bilgisayarların bağlantılarını kesebiliyor.

CIA'NIN CASUS YAZILIMI

"Dumbo" adı verilen siber saldırı yöntemi, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows'u hedef alıyor. En eskisi 25 Haziran 2012 tarihine ait olan belgelere göre CIA'nın casus yazılımı, 32 bitlik Windows kullanan herhangi bir bilgisayara USB bellek bağlanarak bulaştırılabiliyor. Yazılım ilk olarak bilgisayara bağlı tüm mikrofonları, kameraları ve benzeri takip cihazlarını tespit ediyor. Daha sonra da isteğe göre kamera ve mikrofonları kapatabiliyor ya da kayıtlarını bozabiliyor. Güvenlik sistemlerinin bağlı olduğu bilgisayarların ağ bağlantıları da bu yazılım sayesinde çökertilebiliyor.

DELİLLERİ YOK EDİYOR

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, CIA'in bu programı ajanların operasyon düzenlediği yerlerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak veya delilleri ortadan kaldırmak amacına hizmet ediyor. WikiLeaks bu yıl içinde CIA'in, IOS ve Linux gibi işletim sistemlerine nasıl sızdığını ve bilgisayarda yer alan bilgilere ulaştığını anlatan bir dizi belge daha yayımlamıştı. Yedinci dalganın daha önceki sızıntılarında Android cihazlarda alınan ve gönderilen SMS'leri hedef alan bir CIA projesi ile Rusya ve Çin'e ait olduğundan şüphelenilen kötücül yazılımlar konusunda analizler yer de almıştı.

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