04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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FED'in ekonomik casusu da ihanet örgütü çıktı

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BDDK iddianamesinde, FETÖ’nün bankacılık sırlarını, Gülen’in talimatıyla gizlice ABD Merkez Bankası’na (FED) verdiği ortaya çıktı.
FED'in ekonomik casusu da ihanet örgütü çıktı
FED'in ekonomik casusu da ihanet örgütü çıktı FED'in ekonomik casusu da ihanet örgütü çıktı FED'in ekonomik casusu da ihanet örgütü çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun çalışma esaslarına aykırı şekilde Sancak ailesi ile tanınmış işadamlarının banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ’ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’ın hazırladığı iddianamede BDDK’da Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapan şüpheliler Murat Yıldırım ve Ramazan Canik’in 17-25 Aralık kumpasından aylar öncesinde ABD’de önce FETÖ elebaşı Gülen ile sonra FED’le gizlice görüştükleri belirtildi. Savcılık şüphelilerin “Bağlı olduğu kurumun bilgisi olmadan, görev kapsamında olmamasına ve böyle bir yetkisinin bulunmamasına rağmen FED yetkilileriyle gizli görüşmeler yapmışlar, örgüte ait medya aracılığıyla banka şubesinin kara para aklama isnadıyla itham edilmesini sağlamışlardır” tespitinde bulundu.

GÜLEN VE 33 ŞÜPHELİ

Firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 31’i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

6 BİN SORGULAMA

İddianamede, BDDK yönetici çalışanı şüphelilerin hiçbir şekilde başkanlık görevlendirmesi, ilgili kurumların talebi, ihbar ve şikayet olmaksızın, mağdur ve müştekilerin 17 bankada bulunan hesapları üzerinde yasa dışı ve sistematik olarak yoğunlukla 17/25 Aralık Kumpas sürecinde olmak üzere, 1 Ocak 2013-30 Haziran 2014 tarihleri arasında 6 bin 106 sorgu yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin elde ettikleri bilgileri hiçbir resmi bildirime, rapor ve mütaalaya konu etmeksizin doğrudan FETÖ’ye aktardıklarına vurgu yapılan iddianamede, “Gerçek ve tüzel kişilerin banka hesapları üzerinde, yapılan usulsüz sorgular, Haziran 2013’te yoğunlaşmaya başlamış, Kasım 2013 ve Aralık 2013’te zirve yapmıştır. En yüksek sorgunun yapıldığı dönem Kasım ayı ve 25 Aralık’a kadar olan dönem, yani yılın sonudur. Oysa BDDK’nın çalışma ve denetim esasında yıllık denetimin yılın sonuna bırakılması söz konusu değildir. tamamen 17/25 Aralık kumpas sürecine paralel bir planlama söz konusudur” ifadelerine yer verildi.

GÜLEN’DEN SONRA FED

İddianamede, BDDK’da Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapan şüpheliler Murat Yıldırım ve Ramazan Canik’in, 19/08/2013-30/08/2013 tarihlerinde T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nin New York şubesini denetlemekle görevlendirildiği, şüphelilerin denetim sonrası tanzim ettikleri raporu örgütün amacı doğrultusunda ve manipülatif  şekilde kullanmak üzere yaklaşık on ay sonra 02/06/2014 tarihinde kuruma teslim ettiği belirtildi.

HEDEF TÜRGEV

FETÖ’nün hedef aldığı vakıflardan birinin TÜRGEV olduğuna işaret edilen iddianamede, örgüt mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini, vakfın faaliyetlerini desteklediği için hedef aldıkları anlatıldı.

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