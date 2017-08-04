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Toyota ve Mazda'dan flaş karar!

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Toyota ve Mazda'dan flaş karar!
Toyota ve Mazda ABD`de 1,6 milyar dolar yatırım ile yeni bir fabrika kuracaklar.
Toyota ve Mazda'dan flaş karar! Toyota ve Mazda'dan flaş karar! Toyota ve Mazda'dan flaş karar!

Japon otomobil üreticileri Toyota ve Mazda, ABD'de ortak yatırım ile yeni bir montaj fabrikası kuracaklar.

Konuya yakın kaynaklara göre 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki yatırıma ilişkin resmi açıklama bugün yapılacak.

Yılda 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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