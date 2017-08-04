Japon otomobil üreticileri Toyota ve Mazda, ABD'de ortak yatırım ile yeni bir montaj fabrikası kuracaklar.
Konuya yakın kaynaklara göre 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki yatırıma ilişkin resmi açıklama bugün yapılacak.
Yılda 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.
04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
- Akılalmaz kaza! Bariyer minibüse saplandıDüğmeye basıldı! 20 ilde dev operasyonMercedes çalan eşekler yakalandı!Kasko bozulmayacak, başvuru süresi uzatıldıMeclis'e füze sistemi kuruluyor mu?YAŞ sonrası FETÖ mağduru 8 albaya terfi'Lucescu için kurşunun önüne atlarım'Şok iddia! İki oğlu çatışmada ölmüştüToyota ve Mazda'dan flaş karar!BM’den Türkiye'ye küstah çağrı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:12 Güneş 05:56 Öğle 13:17 İkindi 17:09 Akşam 20:26 Yatsı 22:01
- 29°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 23°C Ankara
- 29°C Antalya
- 25°C Artvin
- 27°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 107.560 0.38
- Altın: 144,229 -0.10
- Dolar: 3,5322 -0.17
- Euro: 4,1958 -0.10
Toyota ve Mazda'dan flaş karar!
Japon otomobil üreticileri Toyota ve Mazda, ABD'de ortak yatırım ile yeni bir montaj fabrikası kuracaklar.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Toyota ve Mazda'dan flaş karar!Toyota ve Mazda ABD`de 1,6 milyar dolar yatırım ile yeni bir fabrika kuracaklar.
5 milyon aracı geri çağırıyorlar!Almanya'da emisyon skandalının ardından sorunun çözülmesi için dizel zirvesi gerçekleştirildi.
Alman devlerine şok üstüne şok!Alman otomobil devleri birbiri ardına emisyon skandalı nedeniyle sıkıntılı günler geçirmeye başladı.
Almanya'ya soğuk duş! AB harekete geçtiAvrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'daki otomotiv üreticilerinin aralarında kartel oluşturduğu iddiası üzere inceleme başlattı. Almanya'dan ise konuyla ilgili açıklama geldi.
Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza...Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren şirketler hakkında kararını verdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gökyüzünden para yağdı!
- Karaman'dan çok sert uyarı
- İlk hac kafilesi uğurlandı
- Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı
- Metroda ürküten bebek çağı! Her gün başka yerde...
- RTÜK'ten 'ağır şaka'ya para cezası
- Genç oyuncuya trafikte yumruklu saldırı!
- Eli ayağı bağlı bulundu ama...
- Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı!
- İnekler için bakanlık kurulacak!
- Molla Ahmet Bekiroğlu vefat etti
- Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümü
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.