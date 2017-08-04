04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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'Lucescu için kurşunun önüne atlarım'

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'Lucescu için kurşunun önüne atlarım'
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Lucescu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
'Lucescu için kurşunun önüne atlarım' 'Lucescu için kurşunun önüne atlarım' 'Lucescu için kurşunun önüne atlarım'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, A milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen vatandaşı, eski hocası ve yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Mircea Lucescu'yu onun için kurşunun önüne atlayacak kadar sevdiğini söyledi. 

Mircea Lucescu’ya övgüler yağdıran Kayserispor teknik direktörü Sumudica şunları söyledi:

‘’Futbolculuk kariyerimdeki en iyi hocadır. Romanya'nın en iyi hocasıdır. Romanya dışında da çok iyi sonuçlar aldı. Önemli başarılara imza attı. Türkiye'de büyük başarılar elde etti. Ukrayna'da UEFA Avrupa Kupasını kazandı. Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonlukları var.  Çok iyi birisi. 72 yaşında kendisi çok tecrübeleri var.  Çalışmayı seven bir hoca. İyi bir başlangıç yapacaktır. Futbolu çok seviyor. Futbol onun için her şey. Lucescu'nun Türkiye için en iyisi olduğunu düşünüyorum. Türk milli takımının  grup müsabakalarındaki  kalan maçlarının  önemini biliyorsunuz. Futbol için çılgın bir adam, ilk maçtan itibaren başarılı olacağına inanıyorum.  Rapid Bükreş'te ben onun  önce takım kaptanlığını sonra yardımcılığını yaparken de şampiyon olmuştuk. Lucescu büyük şehirlerin dışına çıkıp başka başka yerlerde de kamp yapmayı severdi. Sanıyorum bu çerçevede Kayseri’ye de gelir. Kendisini en iyi şekilde bir evladı olarak ağırlarım"

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‘’ONUN İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE BİLE ATLARIM’’

DHA muhabirinin ,Lucescu  için ‘’Manevi babam’’diyen sarı kırmızılı ekibin Rume teknik direktörü Marius Sumudica" Çok iddialı olacak ama onun için kendimi kurşunun önüne atarım dedikten sonra "O benim ikinci babam. Ben ona, o bana baktığında biz telepati yolu ile  konuşmadan bile anlaşırız. O beni, bende onu  çok iyi tanıyorum. Avusturya kampında olduğumuz  için  72'nci doğum gününü sadece mesajla kutlayabildim. Hocama doğum günü hediyesi olarak Kayseri’den sucuk ve pastırma ile mantı değil, en az  1-2  sporcu hazırlayıp A milli takıma göndereceğim" diye sözlerini tamamladı.

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