04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu?

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Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Salim Uslu, "Füze sistemi kurulacak şeklinde iddialar var, kesinlikle doğru değil" dedi.
Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu? Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu? Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Salim Uslu, " Nitekim talepler de var. Tank gibi koca araçlar isteniyor. Güvenlik-özgürlük dengesini iyi kurmak gerekiyor" dedi. 

TBMM İdare Amiri Uslu, TBMM'deki makamında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uslu, Mecliste ek kapı yapılmasına ilişkin olarak, "Beş kapı iddiası doğru değil. Benim bildiğim Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapıları var. Onun dışında kapı, giriş-çıkış yok. Dolayısıyla burada spekülasyonların çokça yapıldığı belli oluyor. Meclise kapı açacağımız doğru. Personelin kapalı otoparkı var. Oraya gidecek araçların rahatlıkla girebilmesini sağlamak amaçlı kapı düşünülüyor. Daha önce var olan kapı açılacak. Kapalı otoparkın yanında kapı var, taksi durağının yanından girilecek. Köprünün altından geçilecek ve doğru otoparka girecek. Personelimiz daha rahat otoparka ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu?

Uslu, Meclise füze sistemi kurulacağı konusundaki iddialara ilişkin olarak da, "Ankara'nın geneliyle korunması lazım, Türkiye'nin hafızası burada. Ankara'nın bütünü uçuş yasağına mı alınacak, bütünüyle kent merkezinin bir kısım özel teknik donanımlarla koruma altına mı alınacak? Bunlara karar verilmesi lazım. Her kurumun kendini koruduğu anlayışı kabul etmiyorum. Füze sistemi kurulacak şeklinde iddialar var, kesinlikle doğru değil. Nitekim talepler de var. Tank gibi koca araçlar isteniyor. Güvenlik-özgürlük dengesini iyi kurmak gerekiyor'' dedi.

Milletvekilinin yanında gelen kişiler kart alarak Meclise giriş yapacak 

Milletvekili yanındaki kişilerin aranmasına ilişkin soruya Uslu, "Bunlar belli bir sisteme tabi tutulacak. Sistemin ne olması gerektiği konusunda farklı görüşler var" yanıtını verdi. Uslu, "Vekilin yanındaki herkes kart alacak. Hiç kimse kartsız girmeyecek. Bu arkadaşımızın sadece buraya kartsız girme imkanı yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanların yakasında veya göğsünde kart var. Kime geldi, niye geldi bizi hiç ilgilendirmiyor. Sadece buraya giren herkes alışveriş merkezine (AVM) girer gibi kolunu sallayarak giremeyecek. Vekilimizin yanında da olsa, vekilimiz rahatlıkla girecek, vekilimizin yanındaki insanlar kimliklerini verip kart alacaklar" diye konuştu.
Süratli araba kullananlara Meclis yerleşkesinde ceza verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Uslu, "Burada trafiğin ceza kesmesi mümkün değil. İçerideki trafik uyarı ve ikaz lambalarının sayısını arttıracağız. Çok sayıda arkadaşımız yaralı. Uygar insan, kurallara uyan insandır" ifadelerini kullandı.

Personelin belli bir saatten sonra gelmesi halinde personelin arabasını otoparka park edeceğini söyleyen Uslu, personelin en uzak mesafelere ring arabalarıyla ulaştırılacağını kaydetti.

Uslu, Birinci Mecliste sosyal tesislerde kamera sistemini yenilediklerini kaydederek, "Daha yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştiriyoruz. Bu kararı aldık" şeklinde konuştu.

Meclise gelen milletvekilleri, personel ve ziyaretçiler arasında engelli ve çevrecilerin de olduğunu belirten Uslu, "Buraya giren engelli, çevreci insanlarımıza da imkan sağlıyoruz. Onların köpeklerini, bisikletlerini, motosikletlerini koyabilecekleri alanlar oluşturacağız" diye konuştu.

Grup toplantılarına gelen ziyaretçilere özel kart

Grup toplantılarına gelen vatandaşların listesinin daha önceden verildiğini belirten Uslu, "Genel Sekreterliğe, güvenliğe veriliyor. Bunlar içerisinde girenlerin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bütün bu ziyaretçilere özel bir kart verilecek. Listeleri vardı, özel kart verilecek. Grup toplantısı bittikten sonra ilgili kişiye götürecek veya dışarı çıkmasını sağlayacak. Grup toplantısına böyle özel bir kartla giriş yapacak" şeklinde konuştu. 

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