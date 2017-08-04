Bir haftadır cenazesini teslim alamıyor!

Aile, Atina Başkonsolosluğu başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkililerine de durumu bildirdiklerini, cenazeyi halen teslim alamadıklarını ifade etti.

Vefat eden Halil Çelebi'nin oğlu Celal Çelebi, "Ben Atina'da ailemiz Aksaray'da perişan. Aksaray'da taziye evi kuruldu, cenazemiz yok. Ben ise burada, sorularımıza cevap bile veren yok. Acımızı bile yaşayamadık. Bize neden bu bürokrasi uygulanıyor anlamakta zorlanıyorum. Türk yetkililerden acil destek bekliyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Habervermediğimiz, yardım istemediğimiz kurum kalmadı" dedi.