04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti

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İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi, aynı zamanda oğlu Ahmet ile kızları Gülden ve Gülşen'in de anneleri olan Adalet Tatlı Hacca gitti.
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti

Urfa'da yaşayan Adalet Tatlı'yı oğlu Ahmet Atatürk Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı...

Ahmet Tatlı, veda öncesi çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

 "Mert'im çekti bu resmi... Ona ANNE diyerek büyüdüğün; benim anama ve bana bakarak... SİYAHsın anam bu ALEM'de... Dileğim ahirette BEYAZ giyesin! Siyah ki hangi rengin üstüne dökmeye kalksan kaplamaz mı üstünü zaten?

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Senin evlatlarının ve duanda yer verdiklerini kapladığın gibi...

Anam anam garip anam...

HAC yolcususun... Heybende zaten yıllardır biriktirdiklerin! Sen bir yana dünya bir yana!

Sen benim anamsın!

Kuzeyim... güneyim... doğum... batımsın!

Yolculuğun SEN gibi geçsin!"

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