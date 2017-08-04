04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik

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Kimyasal silah yapımında kullanıldığı belirtilen ve aralarında; soman, sarin, tabun, hardal gazının da bulunduğu bazı ürünlerin ihracatına yasak getirildi.
O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik
O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik

Ekonomi Bakanlığının "Ki̇myasal Si̇lahlar Sözleşmesi̇ Eki̇nde Yer Alan Ki̇myasal Maddeleri̇n İhracatına İli̇şki̇n Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme kuralları uyarınca, tebliğ eklerindeki listelerde yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

BAKANLIKTAN İZİN GEREKLİ

Tebliğ kapsamında aralarında; soman, sarin, tabun, hardal gazının da yer aldığı Ek-1'deki listede bulunan kimyasal maddelerin ihracı yasaklandı. Buna karşın söz konusu ekteki listede bulunan kimyasalların araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı, Ekonomi Bakanlığının izniyle yapılabilecek. Listede yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan kimyasal maddelerin ihracatı yapılamayacak.

Ek-2'deki listede yer alan kimyasal maddeler sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihraç edilemeyecek. Eklerde listelenen eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, ilgili gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen ihracat uygunluk belgesi aranacak.

İZİN BAŞVURUSU

Uygunluk belgesi başvurusu ihracatçı firma tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Portal Sisteminden elektronik ortamda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılacak ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Genel Sekreterlik, başvuruları, görüşüyle birlikte Ekonomi Bakanlığına iletecek. Bakanlık tarafından başvurunun incelenmesini müteakip düzenlenecek uygunluk belgesi, Genel Sekreterliğe gönderilecek. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uygunluk belgesi elektronik ortamda gümrük idarelerinde görüntülenebileceğinden gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı belge aranmayacak.

Ek-1'deki listede yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat izninin geçerlilik süresi 90 gün olacak ve süre uzatılmayacak. Söz konusu geçerlilik süresi diğer listelerdeki ürünler için ise 1 yıl olarak uygulanacak.

İhracatı yapılan kimyasal maddelere ilişkin mal taşıma belgesinin (CMR) bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 iş gününde firmalarca Genel Sekreterliğe intikal ettirilecek.

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