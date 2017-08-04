Beşiktaş'ta sıra stoper transferine geldi. Alvaro Negredove Jeremain Lens'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu arayışlarına hız verdi.
Bir süredir farklı oyuncu alternatifleri üzerinde duran yönetim, listesinin ilk sırasına Gustavo Gomez'i aldı.
Fenerbahçe de istiyordu!
Milan ile ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcuyu kiralamak için resmi teklifini sundu.
İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek.
24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, gelecek sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyecek.
Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.
Kariyerine Paraguay'ın Libertad takımında başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında Lanus'a transfer olmuştu. (Ntv Spor)
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Beşiktaş çıldırdı! F.Bahçe'ye bir çalım daha
Beşiktaş'ta sıra stoper transferine geldi. Alvaro Negredove Jeremain Lens'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu arayışlarına hız verdi.
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