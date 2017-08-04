Mourinho'dan Neymar yorumu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain'in (PSG) 222 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katması beklenen Brezilyalı futbolcu Neymar'a ödenecek miktarın fazla olmadığını savundu.

İngiliz basınına konuşan Mourinho, Barcelona'dan PSG'ye rekor bonservis bedeli karşılığına transfer olması beklenen Neymar için, "Bir şeye pahalı denmesi için, yeterli kalitesi olmamasına rağmen yüksek seviyede ödeme yapılması gerekir. 222 milyon avro, Neymar gibi bir oyuncu için pahalı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Neymar'a ödenecek bedelin transfer piyasasını etkileyeceğini de belirten Portekizli teknik adam, "Bundan sonra yıldız adayı birçok oyuncunun fiyatı, yüz milyon avroları geçebilir. Asıl problem, Neymar'a ödenen bedel değil, bu transferin piyasaya doğuracağı olumsuz sonuçlar olacak." diye konuştu.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger ise söz konusu transferi finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bu arada, transferin gerçekleşmesi halinde PSG'nin Neymar'a her sezon için 45 milyon avro ödemesi bekleniyor.

Barcelona tarafından dün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Neymar'ın avukatı, 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemek istese de İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi buna izin vermemişti.