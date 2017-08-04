Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması!

Şu anda kendisine bir teklif olmadığını belirten Lucas Lima, "Alex de Souza, eski takım arkadaşı Victor Ferraz aracılığı ile bana Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bana birçok mesaj yolladı, çok mutlu oldum, birçok takipçim oldu. Şaka bir yana, Alex, Fenerbahçe taraftarının gerçekten beni sevdiğini, orada krallar gibi karşılanacağımı söyledi. Bunun farkına vardım. Ben de ona henüz teklif olmadığını söyledim. Onun mesajı nedeniyle mutluyum. Bana şu anda gerçekten bir teklif yok, geçen yıl aracılar ile bir ilgi olmuştu. Santos'a bir tkelif oldu mu, onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.