04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Utanmaz tacizciden gazetecilere küstah savunma

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Adana'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Utanmaz tacizciden gazetecilere küstah savunma
Utanmaz tacizciden gazetecilere küstah savunma Utanmaz tacizciden gazetecilere küstah savunma Utanmaz tacizciden gazetecilere küstah savunma

Edinilen bilgiye göre, olay, 30 Temmuz Pazar günü Havut Mahallesi’nde bahçe içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A. (51), evinin önünde oynayan 11 yaşındaki H.T.’yi arabasına alıp portakal bahçelerine götürerek cinsel istismarda bulundu. Daha sonra D.A. izini kaybettirdi. Polis ekipleri her yerde D.A.’yı ararken, 2 Ağustos günü polis merkezi şahsın evine geldiği ihbarını aldı. Polis ekipleri D.A.’nın evini kontrol ettiğinde evin kapalı olduğunu görmesi üzerine, eşine haber verildi. Evlerine gelen eşi S.A. evin içeriden sürgüyle kapalı olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kendisini karnından bıçaklamış bir şekilde D.A.’yı buldu. Polisleri karşısında gören D.A. bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin uzun uğraşı sonucu D.A.’nın elinden bıçak alındı. Daha sonra D.A. polis tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi olan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinde sorgulanan zanlının susma hakkını kullandığı öğrenildi. Zanlı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada kontrolün ardından adliyeye götürülen D.A. basın mensuplarının soruları üzerine, "Sizde utanma var mı. Benim yanımda mıydınız. Kaç lira kazandınız bugün. Kuru iş için kendinizi verirsiniz. Sizin torununuza mı yaptılar" diyerek küfürler savurdu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan zanlının 6 yıl önce de cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.

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