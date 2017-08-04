04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu!

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FETÖ'den yargılanan sanıkların giyeceği "tek tip" kıyafetler işyurtlarında dikilecek. Tekstil atölyelerinde badem kurusu rengindeki kıyafetlerin üretimine başlanacak
FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu!
FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu! FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu! FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tutuklu yargılanan FETÖ  mensuplarına duruşmalarda tek tip kıyafet giydirilmesi önerisinin ardından Adalet  Bakanlığı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara Adalet Bakanlığı  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli  tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı.

Yapılan toplantılarda Türkiye'nin iklim şartlarına daha uygun  olacağından duruşma elbiselerinin alpaka kumaştan üretilmesi gündeme geldi.

Farklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile  önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda,  tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin  uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

RENGİ BADEM KURUSU

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde  dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla  dikimine başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet  giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem  kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu  cezaevlerine gönderilecek.

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe  girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı  konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip  elbise giymelerini gündeme getirmişti.

O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir  Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi  bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız  sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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