04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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ABD 'canavar'ın satışını onayladı! Yola çıktılar

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ABD 'canavar'ın satışını onayladı! Yola çıktılar
ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 A-29 Super Tucano savaş uçağının satışını onayladı.
ABD 'canavar'ın satışını onayladı! Yola çıktılar ABD 'canavar'ın satışını onayladı! Yola çıktılar ABD 'canavar'ın satışını onayladı! Yola çıktılar

ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 savaş uçağı satma kararı aldı. Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ABD yönetimi, Nijerya'nın talep ettiği savaş uçaklarının satışını onayladı. 

Savaş uçaklarının toplamda 593 milyon dolar değerinde olduğu aktarılırken uçaklar ile birlikte silah ve eğitim desteğinin de sağlanacağı açıklandı. 

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı ABD'de Barack Obama yönetimi tarafından, Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Tucano model savaş uçakları Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

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