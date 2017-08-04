04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Son isteğiydi! 600 kilometre uzaktan getirdiler

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Son isteğiydi! 600 kilometre uzaktan getirdiler
ABD'nin Ohio eyaletinde bir restoran, yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir hastaneye milkshake ulaştırarak ölüm döşeğinde bir kadının son isteğini yerine getirdi.
Son isteğiydi! 600 kilometre uzaktan getirdiler Son isteğiydi! 600 kilometre uzaktan getirdiler Son isteğiydi! 600 kilometre uzaktan getirdiler

BBC'nin haberine göre yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle son günlerini Washington'da bir hastanede geçiren Emily Pomeranz, doğduğu kasabadaki bir restoranın kahveli ve çikolata karışımlı milkshake'ine özlemini dile getiriyordu.

Kadının yakın arkadaşı Sam Klein, bu siparişi ayarlayabilmek için Ohio eyaletindeki Tommy's isimli restorana bir e-posta gönderdi.

Klein, birkaç gün sonra restoranın sahibi Tommy Fello'dan bir telefon aldı.

"Merak etmeyin, bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulacağız" diyerek telefonu kapatan Fello, sonrasını "Açıkçası bunu gerçekleştirebileceğimizden emin değildim" diyerek anlatıyor.

600 KM'LİK YOLDA GELDİ

47 yıldır aynı restoranı işleten Tommy Fello, içeceği kuru buza koydu ve 123 Dolar (434TL) tutarındaki ücreti de ödeyerek 600 kilometre uzaklıktaki hastaneye "hızlı teslim" kargoladı.

"İNSANLARI İYİ HİSSETTİĞİ İÇİN NUTLU OLACAĞINA EMİNİM"

İçecek Pomeranz'ın geçen Cuma günü ölümünden 4 gün önce hastane odasına ulaştı.

O anlar çekilen bir fotoğrafla da ölümsüzleştirildi.

50 yaşındaki Emily Pomeranz'ın milkshake'inden yudum alırken çok mutlu olduğunu anlatan Sam Klein, kaybettiği arkadaşı hakkında şunları da söyledi: "Emily'nin şu an bizimle olmasa bile, bu hikayenin duyulması nedeniyle insanları iyi hissettirdiği için mutlu olacağına eminim"

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