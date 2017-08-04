Milyonerlere 10 binden fazla kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı bu yılın ilk yarısında 10 bin 49 kişi artarak 118 bin 913'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak ölçüldü.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirasının yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirasının Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 3 milyar 63 milyon lirasının da kıymetli maden depo hesaplarında olduğu görüldü.

Aynı dönemde milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 6 milyon 570 bin lira olarak gerçekleşti.

Milyonerlerde yaklaşık 3,3 milyar liralık altın var

Milyonerlerin sayısı 2017 yılı haziran sonu itibariyle 118 bin 913'e ulaşırken, bu kişilerin bankalardaki toplam mevduatı da 769 milyar 363 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 394 milyar 687 milyon lirası yerel para cinsi, 371 milyar 400 milyon lirası döviz tevdiat hesabı (DTH), 3 milyar 276 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesapları olarak ayrıldı.

Böylece 2017 yılının ilk 6 ayında milyonerlere 10 bin 49 kişi daha eklenirken, milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 469 bin lira olarak ölçüldü.