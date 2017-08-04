İnternetten satışta yeni dönem! Kısıtlama kalkacak

Rekabet Kurulunca hazırlanmakta olan düzenlemeyle tüketicinin daha fazla ürün çeşitliliğine uygun fiyata ulaşmasının önü açılacak.

Rekabet Kurulunun internet satışlarına getirilen kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve rekabeti artırmak amacıyla yaptığı düzenlemeyle tüketicinin daha fazla ürün çeşitliliğine uygun fiyata ulaşmasının önü açılacak.

Rekabet Kurumu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz'un güncellenmesi amacıyla ile başlatılan çalışma kapsamında rekabet hukuku uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyum sağlanması için "internet satışları", "acentelik sözleşmeleri" ve "en çok kayrılan müşteri koşulu" konularına yönelik düzenleme yapılacak.

İnternet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesiyle sınırlı kalan mevcut düzenlemede, AB Komisyonu'nun yaklaşımıyla karşılaştırıldığında eksikliklerin olduğu belirlendi. Bu nedenle Rekabet Kurulunca kılavuzda yer alan bazı açıklamaların değiştirilmesi ve yeni açıklamaların eklenmesine yönelik "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı" hazırlanmasına karar verildi.

Yeni kılavuz taslağında, internet satışlarına ilişkin yeni yasaklamalar tanımlanırken, marka imajı, bedavacılık sorunu gibi üreticilerin kaygılarını gidermeye yönelik izin verilebilir nitelikteki dikey kısıtlamalara da değiniliyor.

"HER BAYİ İNTERNET SATIŞI YAPMA HAKKINA SAHİP"

Prensip olarak her bayi ve distribütörün internet üzerinden satış yapabilme hakkına sahip olması gerektiğine işaret edilen kılavuz taslağına göre, pasif satışlar kapsamında ele alınan internet satışlarına yönelik sınırlamalar inceleme konusu dikey anlaşmayı grup muafiyeti kapsamı dışına çıkaracak ve pasif satışın engellenmesiyle eşdeğer kabul edilecek.

Bu kapsamda, dağıtıcının, başka bir dağıtıcının bölgesinde bulunan müşterilerin kendi web sitesine erişimlerini ve satışlarını kısıtlaması veya bu müşterilerin, üreticinin veya diğer dağıtıcının sitesine yönlendirilmesi engellenecek.

Dağıtıcının, müşterinin kredi kartı adres bilgisinden, adresin dağıtıcının bölgesinde olmadığını fark etmesi durumunda işlemi sonlandırması, internet üzerinden yapılan satışların toplam satışlara oranına ilişkin kısıtlama getirilmesi, dağıtıcının internet üzerinden tekrar satışa sunacağı ürünler için fiziki satış noktalarında arz edilecek ürünlere kıyasla daha yüksek fiyat ödemesinin kararlaştırılması, pasif satışın engellenmesi olarak kabul edilecek.

Söz konusu sınırlamalar yoluyla belli bir bölgeden veya müşteri grubundan gelen online taleplerin karşılanmasının engellenmesi, internet kanalı için maksimum satış oranı belirlenmesi ağır sınırlama olarak kabul edilecek.

TASLAK, 11 EYLÜL'E KADAR KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇIK

Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşulları karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

Sağlayıcı tarafından öngörülen şartların alıcıların dağıtım kanalı olarak interneti kullanmasını caydırıcı nitelikte olması halinde, bu şartlar ağır sınırlama olarak değerlendirilebilecek.

Kamuoyu görüşüne açılan taslağa ilişkin öneri ve değerlendirmeler, 11 Eylül'e kadar "duzenleme@rekabet.gov.tr" e-posta adresine gönderilebilecek.