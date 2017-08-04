04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Rosneft'in karı düştü

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Rosneft'in karı düştü
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yılın 6 ayındaki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azalarak 81 milyar rubleye geriledi.
Rosneft'in karı düştü Rosneft'in karı düştü Rosneft'in karı düştü

Şirketten yapılan açıklamada, Rosneft'in ocak-temmuz dönemindeki net karının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 gerileyerek 81 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 23,2 artarak 2,8 trilyon rubleye çıktığı ifade edilen açıklamada, vergi öncesi karın da yüzde 2,9 artarak 639 milyar rubleye ulaştığı kaydedildi.

Rosneft'in günlük petrol üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2'lik artışla 5 milyon 740 bin varile, doğalgaz üretimi de yüzde 2,9'luk artışla 34,2 milyar metreküpe yükseldi.

Bu dönmede şirketin net borcu ise 700 milyar ruble artarak 2,2 trilyon rubleye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi Igor Sechin de son yıllarda petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen, başarılı maliyet denetimi sayesinde şirketin mali yapısının bozulmadığını kaydetti.

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