Altın yatay seyrediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verileri öncesi, Fed'in faiz görünümüne ilişkin işaretler beklemeleri ile birlikte fazla değişmedi. Platin yükselişini dördüncü haftaya taşıyarak, Mayıs 2016'dan bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Altının onsu bu haftanın her gününde sadece yüzde 2'den az fiyat oynaması gerçekleştirmesinin ardından fazla değişmeyerek ons başına 1,267.83 dolar seviyelerinde yatay seyretti. Metal bu hafta yüzde 0.1 düşerken, Temmuz ayında yüzde 2.2 artarak Şubat ayından bu yana en güçlü aylık kazancına yöneldi.

CMC Markets baş piyasay analisti Ric Spooner, "ABD istihdam verisi beklenenin çok altında çıkmazsa, hem piyasa hem de Fed, ikisi birden, işgücü piyasasının iyileşmeye devam edeceğini ve bunun da devam eden ılımlı ekonomik büyümeye destek sağlayacağını düşünerek muhtemelen rahat olacaktır," dedi ve "ABD faizleri ve altın için kilit ekonomik gösterge enflasyon. Diğer bir deyişle, bugünkü veriler arasında dikkatler ayrıca ücretlerde de olacak" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'de bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, 180,000 artması bekleniyor.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu hafta yüzde 0.2 düştü ve düşüşünü dördüncü haftaya taşımaya yöneldi.

Spot gümüş yüzde 0.1 artarak ons başına 16.6795 dolara çıktı ve haftayı yüze 0.5 kayıpla geçmeye yöneldi. Platin ons başına 963.71 dolar seviyesinde yatay seyretti ve bu hafta yüzde 3 ile Ocak ayından bu yana en büyük haftalık çıkışını gerçekleştirmeye yöneldi. Palladyum yüzde 0.2 yükselerek ons başına 887.58 dolara tırmandı ve bu hafta yüzde 0.6 yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236,66 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 144,32 liradan satılıyor.