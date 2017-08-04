Borsa güne yükselişle başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi 161,45 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde olan döviz kurlarına karşın 107.394,95 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 107.153,78'den tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.

ABD odaklı siyasi gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin destek, 108.000 ve 108.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.