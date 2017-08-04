Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşı'da 3,5370 liradan alınan dolar 3,5390 liradan satılıyor. 4,2020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2040 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2000 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 3,5370 liradan alınan dolar 3,5390 liradan satılıyor. 4,2020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2040 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2000 lira olmuştu.