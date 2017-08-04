Türkiye ve Katar'dan İran çıkarması

Bakan Zeybekci, Türkiye'den Katar'a karayolu bağlantısı için Katarlı mevkidaşı ile birlikte İran'a gidebileceğini açıkladı. Zeybekci, ''Belki İran'a birlikte de uçabiliriz'' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir'de düzenlenen, Türk ve Katarlı firmaların buluşmasında konuştu. Zeybekci, Katar'la karayolu bağlantısı projesinin detayları hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu güzergah için en uygun rotanın İran topraklarından geçtiğini ifade eden Zeybekci, Katarlı mevkidaşı ile İran'ı ziyaret etme planını açıkladı.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bunun ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli hale gelmesini sağlıyoruz. Deniz yoluyla taşımacılık ağırlık kazanmaya başlayacak. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini hedefliyoruz ama diğer alternatif de karayolu, esnek ve daha küçük paketleri taşımak için. Farklı alternatifler düşünüyoruz ama en kolayı İran üzerinden gidilmesi. Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız.

'BELKİ BİRLİKTE UÇARIZ'

Belki İran ziyaretimde Katarlı mevkidaşım da orada olacak. Ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Belki İran'a birlikte de uçabiliriz. Ankara'da bir toplantımız var. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz."