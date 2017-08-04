Jandarma için 3 senaryo! Kim atanacak?

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasının ardından, yeni Jandarma Genel Komutanı'nın kim olacağı merak ediliyor

YAŞ'ta, Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasının ardından, Güler'den boşalan Jandarma Genel Komutanlığı'na YAŞ kararlarının geçerli olacağı 30 Ağustos 2017 tarihine kadar bir atama yapılması bekleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı için 3 ihtimalden söz ediliyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI İÇİN İHTİMALLER

Öne çıkan ihtimaller arasında, teamüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir orgeneral atanabileceği yer alıyor. Bir diğer güçlü ihtimal ise Jandarma'nın içinden bir atama olması. Burada da en kıdemli isim olarak Eğitim Komutanı Korgeneral Mustafa Kemal Alataş'ın adı geçiyor. Alataş, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı etkin mücadele yürüten birimin başında yer almasıyla hatırlanıyor.

ÜMİT DÜNDAR İSMİ DE GÜNDEMDE

Jandarma Genel Komutanlığı için adı geçen önemli isimlerden birisi de 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelesiyle bilinen simge isimlerden Orgeneral Ümit Dündar.

SİVİL İHTİMALİ

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı için zayıf bir ihtimal olarak görülse de, sivil atama ihtimali de kulislerde konuşuluyor.

İSMAİL HAKKI PEKİN, İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRDİ, FRANSA ÖRNEĞİ VERDİ

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Jandarma için konuşulan ihtimalleri değerlendirdi:

KENDİ İÇİNDEN ATAMA ÖNE ÇIKIYOR

"Bence bu konuda kendi içinden bir ismi atamak öne çıkıyor. Mustafa Kemal Alataş bu nedenle olabilir, Ümit dündar da olabilir. Geçiş döneminde olduğumuz için Jandarma'nın başına, sivil bir ihtimali değerlendirmiyorum. En azından şimdilik böyle bir şey olabileceğini değerlendirmiyorum."

ÜMİT DÜNDAR DA GÜÇLÜ İHTİMALLER ARASINDA

"Jandarma'nın kendisinde de, uzun süreden beri, 'Dışarıdan Kara Kuvvetleri'nden genel komutan atıyorlar, onlar da 1-2 sene durup gidiyorlar' şeklinde şikayetler vardı. Birinci ihtimal Jandarma'nın içinden, ikinci ihtimal olarak da Ümit Dündar'ın atanabileceğini düşünüyorum."

"SİVİL ATAMA DAHA SONRA DÜŞÜNÜLECEK BİR İHTİMAL"

"Jandarma'nın başına da güvenilir birisini atamaları gerekiyor. Yaşar Güler gibi güvenilir ya da herkesin güven duyacağı bir ismi atamaları gerekiyor. Sivil atama daha sonra düşünülecek bir ihtimal."

FRANSA ÖRNEĞİ

"Belki birkaç sene sonra düşünülebilir. Fransa'da da böyle olmuştu. Bilindiği gibi, Fransa'da da Jandarma teşkilatı daha önce silahlı kuvvetlere bağlıydı. Daha sonra içişleri bakanlığına bağlı oldu, orada da bir süre asker olarak devam ettiler. Daha sonra, Jandarma teşkilatlarının üst yöneticileri sivil olmaya başladı. Jandarma generallerinin yerine, aynı esasta olan siviller atanmaya başladı. Böyle bir değişikliği oldu. Bizim Jandarma teşkilatımız da Fransa örnek olarak yapılmıştır. Osmanlı Döneminde de Fransa esas alınmıştır."

İTALYA'DAKİ FARKLILIK

"Şu anda en büyük Jandarma teşkilatlarından bir tanesi İtalya'da. İtalya'da Jandarma generalleri var, onlar idare ediyorlar. Onlar da içişleri bakanlığına bağlı. Başlarında şu anda generaller var ama onlarda bu değişiklik yapılmadı ama Fransa bunu yaptı hatta bazıları sivil rütbeleri kabul ettiler bazıları ise tekrar Kara Kuvvetleri'ne geçti."

HABERTÜRK