04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Ve Çin füzeleri ateşledi! Hepsi imha edildi

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Hindistan'la sınır anlaşmazlığı yaşayan Pekin yönetimi, Tibet özerk bölgesinde gerçek mermilerle tatbikata girişti. Tabikatta füzeler belirlenen hedefleri yerle bir etti.
Ve Çin füzeleri ateşledi! Hepsi imha edildi
Ve Çin füzeleri ateşledi! Hepsi imha edildi Ve Çin füzeleri ateşledi! Hepsi imha edildi Ve Çin füzeleri ateşledi! Hepsi imha edildi

Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunan Çin ve Hindistan, son günlerde büyük bir gerilim yaşıyor.

Yüzlerce Hint askerinin sınırı ihlal ettiğini savunan Pekin yönetimi, Tibet bölgesinde gerçek mermilerle tatbikata girişti.

Resmi televizyon, füzelerin ateşlendiği görüntüleri ekrana getirdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, iki gün önce yaptığı açıklamada 400'den fazla Hint askerin sınırı geçtiğini belirterek Hindistan'ı güçlü şekilde kınamıştı.

Çin, sınırı geçen askerlerden 40'ın gözaltına alındığını da duyurdu.

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Söz konusu tartışmalı bölgedeki sınır, 1890'da Çin ve İngiltere arasında yapılan anlaşma ile belirlendi. Hindistan'ı müttefiği Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sıklıkla gerginliğe neden oluyor.

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