04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu!

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Senato'nun 100 üyesinin oy birliğiyle aldığı aldığı kararla, Trump memnun olmadığı yetkilileri görevden alamayacak ve yeni atama yapamayacak.
ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu!
ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu! ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu! ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu!

ABD Senatosu, Trump yönetiminin hiçbir önemli yasa teklifini onaylamadan yaz tatiline girdi. Senato, Başkan Donald Trump'ın yasama tatili süresince memnun olmadığı yetkilileri görevden almasının ve yeni atamalar yapmasının da önünü kesti.

Senato 100 üyesinin tamamının oy birliğiyle, başkanın yeni atamalar yapması halinde 'pro-forma oturumu' denilen yönteme başvurulmasını kabul etti. Normal koşullarda Senato'nun yaz tatili Ağustos ve kısmen Eylül aylarını kapsıyor. Ama bu kararla, başkanın bir atama yapması halinde Senato açıkmış gibi toplanarak oylama yapacak.

Bu da Senato'nun Başkan Trump'ı denetim altına alarak, özellikle memnun olmadığı Adalet Bakanı Jeff Sessions'u Senato onayını almadan değiştirmesini engelleme hamlesi olarak değerlendiriliyor.Başkan Trump kendi atadığı Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı, Rusya-Trump ilişkileri konulu soruşturmaları yönetme yetkisini kullanmadığı için sert bir şekilde eleştirmişti.Senato'nun yaz tatiline girmeden Başkan Trump'ı sınırlayan tek hamlesi de bu değil.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler birlikte Başkan Trump'ın Rusya ile ilişkilerini inceleyen özel savcı Robert Mueller'i yargı denetimi olmaksızın görevden almasını imkansız hale getirmeye yönelik iki kanun teklifi daha verdiler.

TRUMP SESSİONS'I NEDEN SEVMİYOR?

Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD'de geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olarak başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın yanında duran ilk isimlerdendi. Ancak Sessions'ın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı.

Şu anda Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın eski başkanlarından özel savcı Robert Mueller de ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

Trump ve birlikte çalıştığı kişiler hakkındaki soruşturmaların kapsamı da giderek genişliyor.Anayasal olarak 'Başsavcı' statüsüne sahip Sessions ise baskılar sonrası Mart ayında Rusya ile ilgili soruşturmalardan çekildiğini açıklamıştı.Başkan Trump New York Times gazetesine verdiği mülakatta Sessions'ı Adalet Bakanı olarak atadığı için pişman olduğunu söylemiş ve kendisi hakkında öfkeli tweetler atmıştı.

Fakat Trump'un yaz tatilinden yararlanarak Adalet Bakanı Sessions'u Senato onayından geçirmeden görevden alma ihtimalinin önü dünkü oylamayla tamamen kapatılmış oldu.

HİÇBİR ÖNEMLİ YASAYI GEÇİRMEDİ

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki hakimiyetine rağmen Başkan Trump görevdeki ilk 7 ayı süresince Kongre'den hiç bir önemli yasa teklifini geçiremedi. Son olarak Obama'nın sağlık reformunu iptal etme vaadi de başarısızlığa uğradı.

Senato'da çoğunluk olan Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell geçen ay sağlık reformu konusunu geçirip daha sonra ABD borçlanma tavanını yükselten teklifi sunmayı ve 2018 bütçe tasarısı üzerinde çalışmayı umuyordu. Fakat sağlık reformu teklifi konusundaki görüşmeler haftalarca bitmedi ve Trump istediği hiçbir önemli teklifi geçirmeyi başaramadı.

ABD Kongresi 5 Eylül'de yeni yasama yılı için açıldığında Trump yönetimi yeni güçlüklerle yüzyüze olacak.

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