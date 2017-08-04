04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Terim paylaşımı taraftarı coşturdu!

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Terim paylaşımı taraftarı coşturdu!
Galatasaray, sosyal medyadan Fatih Terim ile ilgili paylaşım yaptı.
Terim paylaşımı taraftarı coşturdu! Terim paylaşımı taraftarı coşturdu! Terim paylaşımı taraftarı coşturdu!

'Tarihte Bugün' başlığıyla yapılan paylaşımda Fatih Terim'in 4 Ağustos 1985'te futbolu bırakmasının yıl dönümü kutlandı. Galatasaray'dan yapılan bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan sosyal medya üzerinde örgütlenen Galatasaray taraftarı, #NoTerimNoParty etiketini hayata geçirerek takımın başına Fatih Terim'in gelmesi yönündeki isteklerini yönetime ulaştırdı. Bu etikete binlerde tweet atıldı. Etiket kısa süre içerisinde Twitter'da dünya gündemine girdi.

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