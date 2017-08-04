Terim paylaşımı taraftarı coşturdu!

'Tarihte Bugün' başlığıyla yapılan paylaşımda Fatih Terim'in 4 Ağustos 1985'te futbolu bırakmasının yıl dönümü kutlandı. Galatasaray'dan yapılan bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI
Öte yandan sosyal medya üzerinde örgütlenen Galatasaray taraftarı, #NoTerimNoParty etiketini hayata geçirerek takımın başına Fatih Terim'in gelmesi yönündeki isteklerini yönetime ulaştırdı. Bu etikete binlerde tweet atıldı. Etiket kısa süre içerisinde Twitter'da dünya gündemine girdi.