04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün bazı gazetelerde çıkan 'Müzisyen kadına polis dayağı' haberleri hakkında açıklama yaptı.
'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama!
'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama! 'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama! 'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama!

İstanbul Metrosu'nda kadın müzisyene dayak haberleriyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İşte o açıklama:

04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadınha polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur

02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın " Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.

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