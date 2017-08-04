Tadilat sırasında ortaya çıktı

Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı olan İsa Sofu Hazretleri’nin türbesinde yapılan tadilatta duvarlarda yazılar ve desenler ortaya çıktı.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde sarp bir tepede bulunan Kayı Boyu’nun lideri ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük payı olan İsa Sofu Hazretleri’nin türbesinde yapılan tadilat sonrası tarih fışkırdı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Bilecikli Prof. Dr. Nabi Avcı referandum öncesi Bilecik ziyaretinde vatandaşların İsa Sofu Hazretleri’nin türbesinin bakımsızlığı ile ilgili talebine kayıtsız kalmamış ve geçtiğimiz günlerde türbenin tadilatı başlatılmıştı. Yapılan tadilatta türbenin duvarlarındaki sıvaların altından 1200’lü yıllara ait yazılar ve desenler çıktı.

"TÜRBENİN 1200’LÜ YILLARA AİT OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Borcak Köyü Muhtarı Osman Çırakoğlu, İsa Sofu’nun Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı olduğunu belirterek, "Türbenin bulunduğu alan o dönmelerde ileri uç karakoluymuş Çaltı Kalesi’nden gelebilecek herhangi bir tehlike için. Burada İsa Sofu ve arkadaşları şehit edilmişler. 1200’lü yıllarda olduğunu tahmin ediyoruz. Burada şehit edilince buraya gömülmüşler. Bizler de tarihimize sahip çıkmak için uğraştık, tadilatına başladık ve inşallah bitireceğiz. Dedemize layık bir şekilde güzel bir şey olması için uğraşıyoruz" dedi.

"ELLE YAPILMA, TOPRAKTAN VE KÖK BOYALARIYLA YAPILAN BİR DESEN"

Çırakoğlu, duvarları kazırken yazılar ve desenler bulunduğunu söyleyerek, "Elle yapılma, topraktan ve kök boyalarıyla yapılan bir desen. Ama bunların bir anlamı vardır. Anlamın ne olduğunu biz bilemeyeceğiz. Bunu tarihçiler çözecekler. Onlar uğraşsınlar bakalım sonuçta ne çıkacak. Bulunan eserler Ertuğrul Gazi dönemi olduğuna göre 1200’lü yıllar zannedersem" diye konuştu.

Türbenin bulunduğu alanın ileri uç karakolu olduğunu söyleyen Çırakoğlu, "Burası ileri uç bir karakol olduğu için 6,7 tane mezar vardır tahminime göre. Bunları o zamanlar konuştuk Vakıflar Şefi Ahmet Bey’le. Müze Müdürlüğüne müracaat etmemiz gerekiyormuş, burada ince bir kazı yapılması gerekiyormuş. Burada kaç mezar olduğu onların kazısı sonrası ortaya çıkabilecekmiş" dedi.

"DURSUN FAKIH, İSA SOFU VE ERTUĞRUL GAZİ TÜRBELERİ BİRBİRLERİNİ GÖRÜYOR"

Muhtar Çırakoğlu, türbenin stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Ertuğrul Gazi’nin tabii o zamanlar ne düşündüğünü bilemeyiz ama Söğüt etrafında yüksek tepeler üzerinde Osmangazi adına ilk hutbeyi okuyan, imam hatibi olan Dursun Fakıh, burası ve Ertuğrul Gazi türbesi üçü birbirini görebiliyor. Tehlikeli bir durumda aynı anda hepsi haberdar olabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"KALEM İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ ÖZEL KALEM UZMANLARI GELECEK"

Yapılan tadilatın kontrolünü yapan Bilecik İl Özel İdare yetkilileri ise, tadilat sırasında sıva altından sürpriz kalem işlemeleri çıktığını söyleyerek, "Sıva raspası yapıldı. Sıva raspasından sonra türbe içinde çalışmalar durduruldu. Kalem işçiliğiyle ilgili özel kalem uzmanları gelecek, inceleme ve tespitlerini yapacak. Tespitler yapıldıktan sonra karar verilecek nasıl bir çalışma yapılacağına" dediler.