04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek!

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Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tartışılırken Cumhuriyet gazetesi yazarı Nuray Mert, ilginç bir çıkış yaptı.
Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek!
Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek! Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek! Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek!

Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Nuray Mert, müftülere nikah yetkisi verilmesine destek çıktı.

"Müftülüklere nikâh yetkisine gelince, kusura bakmayın ama bu değişikliğin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası yok" diyen Mert, "Tam da bu nedenle, ateşli itirazların çoğu havada kalmaya mahkûm. Müftülüklerde kıyılan nikâh, şeri çerçevede değil, mevcut medeni kanunun nikâha ilişkin mevzuatına uygun olacak, yani nikâhını müftülükte kıyan dört eş ile evlenmeye kalkışamayacak, ‘eşini talakı selase’ ile boşayamayacak, vs. Öyle bir düzenleme olsaydı, çok ciddi bir gelişme olurdu, olmadığına göre müftünün nikâh kıyma yetkisi olması neden sorun yaratsın? Tam tersine, ‘imam nikâhı’ adı altında, hiçbir yasal güvencesi olmayan akitlerin ve bunların yaratacağı suiistimalleri önlemek açısından faydalı bir sonucu olabilir. İçinde müftü lafı geçti diye muhalefet etmek, tam da iktidar partisinin fazlasıyla işine yarayacak bir tutum. Dahası hakkaniyetli değil, evliliğe dair hukuki çerçeve değişmediği durumda nikâh kıyan memurun din görevlisi olması neden sorun olur?" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet yazarının bu sözleri üzerine sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. "Nuray Mert bu yazıyı IŞİD'in elindeki Rakka'dan yazıyor." diyenler bile oldu.

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