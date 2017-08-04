04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık

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'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık
Özel bir kanal Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinde şok bir ayrılık yaşandı.
'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık 'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık 'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık

12'nci bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisi Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.
 
Dizide ekibin önemli karakterlerinden olan Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar lakaplı Atakan Arslan, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Atakan Arslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla diziden ayrıldığını açıkladı. Arslan mesajında, "Söz dizisinden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. İzleyicilerimize bizi destekleyenlere herkese teşekkürler başka projelerde buluşmak üzere." dedi.

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