İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA'nın merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi başladı. Fenerbahçe'nin seri başı olarak yer aldığı kurada muhtemel 6 rakibi var.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.
İŞTE UEFA EŞLEŞMELERİ
VARDAR (MKD) - FENERBAHÇE (TUR)
Panathinaikos (GRE) - Athletic (ESP)
Shkëndija (MKD) - Milan (ITA)
Osijek (CRO) - Austria Wien (AUT)
Apollon (CYP) - Midtjylland (DEN)
FH (ISL) - Braga (POR)
Crvena zvezda (SRB) - Krasnodar (RUS)
Club Brugge (BEL) - AEK (GRE)
Everton (ENG) - Hajduk Split (CRO)
Viitorul (ROU) - Salzburg (AUT)
Ajax (NED) - Rosenborg (NOR)
Altach (AUT) - M. Tel-Aviv (ISR)
BATE (BLR) - Olexandriya (UKR)
Marítimo (POR) - Dynamo Kyiv (UKR)
Dinamo Zagreb (CRO) - Skënderbeu (ALB)
Utrecht (NED) - Zenit (RUS)
Legia (POL) - Sheriff (MDA)
Plzeň (CZE) - AEK Larnaca (CYP)
PAOK (GRE) - Östersund (SWE)
- İtirafçı binbaşı çark etti: Kitap okumuşErdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!5 ilde sınav sorularını sızdıranlara operasyon!1 numara konuştu! Keşke ölseydim...ABD Senatosu, Trump'a son darbeyi vurdu!Defne Samyeli'nin yeni işi belli oldu!Ermeni komutandan haddini aşan Türkiye sözleri!Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılıkTüm kent onu arıyordu! Cesedi bulundu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:12 Güneş 05:56 Öğle 13:17 İkindi 17:09 Akşam 20:26 Yatsı 22:01
- 33°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 33°C Ağrı
- 30°C Amasya
- 28°C Ankara
- 32°C Antalya
- 37°C Artvin
- 30°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 108.245 1.02
- Altın: 143,997 -0.26
- Dolar: 3,5302 -0.22
- Euro: 4,1920 -0.19
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA'nın merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi başladı. Fenerbahçe'nin seri başı olarak yer aldığı kurada muhtemel 6 rakibi var.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Defne Samyeli'nin yeni işi belli oldu!
- 'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık
- Tüm kent onu arıyordu! Cesedi bulundu
- İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti
- Bir haftadır cenazesini teslim alamıyor!
- Necati Şaşmaz: O karakteri oynamak yürek ister!
- Öyle bir şey yaptı ki! Talep yağıyor
- 'Cadı' diye linç ettiler!
- Böyle başarı hikayesi görülmedi!
- Jandarma’yı ayağa kaldıran komutan!
- 45 derece sıcakta gözlerini bile kırpmadılar
- Türkiye onu konuşuyordu!! Koruma altına alındı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.