1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Camilerimiz ve mescidlerimiz buralarda okunan ezanlar, namazlar, irad edilen vaazlar, hıfz edilen Kuran-ı Kerim'ler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Bu cami İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;
MÜCADELEMİZİ CANIMIZ PAHASINA SÜRDÜRECEĞİZ
"Ülkemize saldıranlar ilk mabetlerimizi hedef alıyorlar. istanbul'da 15 Temmuz gecesi sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de müezzinimiz tartaklandı. Ezanları susturmadan ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler özellikle bu mekanları hedef alıyorlar. Kimsenin gücü yetmeyecek.Mücadelemizi canımız pahasına sürdürmeye kararlıyız.
EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
İslam'ın eserleri hoyratça alçakça kasıtlı olarak yok ediliyor. Suriye'de de Irak'ta da bu böyle. Biz böyle bir felaketi yaşamayacağız. İnşallah Yıldız Sarayı'mızı yeniden inşaa ediyoruz. Çamlıca sırtlarındaki camimiz gibi yeni abide eserler de inşaa ediyoruz. O camimiz Cumhuriyet tarihinin bir numarası olacak. 1, 1-5 yıl içinde tamamlayacağız. Bizim milletimizin mayası sağlamdır, özür sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız.
Açılışını yaptığımız Yıldız Hamidiye Camii restorasyonunu hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbimden camimizde kılınacak namazları, okunacak Kuran-ı Kerim'leri katında makbul kılmasını niyaz ediyorum."
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Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!
1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Camilerimiz ve mescidlerimiz buralarda okunan ezanlar, namazlar, irad edilen vaazlar, hıfz edilen Kuran-ı Kerim'ler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Bu cami İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.
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