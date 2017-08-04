04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:56Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:01
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 37°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 108.245 1.02
  • Altın: 143,997 -0.26
  • Dolar: 3,5302 -0.22
  • Euro: 4,1920 -0.19

Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!

»
Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!
Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz! Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz! Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!

1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Camilerimiz ve mescidlerimiz buralarda okunan ezanlar, namazlar, irad edilen vaazlar, hıfz edilen Kuran-ı Kerim'ler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Bu cami İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

MÜCADELEMİZİ CANIMIZ PAHASINA SÜRDÜRECEĞİZ

"Ülkemize saldıranlar ilk mabetlerimizi hedef alıyorlar. istanbul'da 15 Temmuz gecesi sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de müezzinimiz tartaklandı. Ezanları susturmadan ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler özellikle bu mekanları hedef alıyorlar. Kimsenin gücü yetmeyecek.Mücadelemizi canımız pahasına sürdürmeye kararlıyız.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İslam'ın eserleri hoyratça alçakça kasıtlı olarak yok ediliyor. Suriye'de de Irak'ta da bu böyle. Biz böyle bir felaketi yaşamayacağız. İnşallah Yıldız Sarayı'mızı yeniden inşaa ediyoruz. Çamlıca sırtlarındaki camimiz gibi yeni abide eserler de inşaa ediyoruz. O camimiz Cumhuriyet tarihinin bir numarası olacak. 1, 1-5 yıl içinde tamamlayacağız. Bizim milletimizin mayası sağlamdır, özür sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız.

Açılışını yaptığımız Yıldız Hamidiye Camii restorasyonunu hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbimden camimizde kılınacak namazları, okunacak Kuran-ı Kerim'leri katında makbul kılmasını niyaz ediyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İtirafçı binbaşı çark etti: Kitap okumuşİtirafçı binbaşı çark etti: Kitap okumuş15 Temmuz darbe girişimi sanığı eski Binbaşı Deniz Aldemir, FETÖ ilgili itiraflar içeren ifadesini mahkemede reddetti.
Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!Erdoğan: Canımız pahasına sürdüreceğiz!Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
5 ilde sınav sorularını sızdıranlara operasyon!5 ilde sınav sorularını sızdıranlara operasyon!Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması operasyonunda 5 ilde 40 kişi için gözaltı kararı verildi.
1 numara konuştu! Keşke ölseydim...1 numara konuştu! Keşke ölseydim...Akıncı Üssü davasında, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı.
Ermeni komutandan haddini aşan Türkiye sözleri!Ermeni komutandan haddini aşan Türkiye sözleri!Karabağ'daki işgal hareketlerine bizzat katılan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan, akla hayale sığmayan ifadelerle Türkiye ve Azerbaycan'a saldırdı.
Resmen dalga geçiyorlar! Hayvan belgeseli çekmeye gitmişResmen dalga geçiyorlar! Hayvan belgeseli çekmeye gitmişFETÖ'nün sivil imamlarından Nurettin Oruç, Kahramankazan'a "hayvan belgeseli" çekmeye geldiğini öne sürdü.
  • Erdoğan'ı gören telefona sarıldı!04 Ağustos 2017 Cuma 13:55
  • Jandarma için 3 senaryo! Kim atanacak?04 Ağustos 2017 Cuma 13:20
  • Türkiye ve Katar'dan İran çıkarması04 Ağustos 2017 Cuma 13:00
  • FETÖ'cülerin 'tek tip' kıyafeti belli oldu!04 Ağustos 2017 Cuma 12:20
  • Türkiye'ye asıl saldırı şimdi başlıyor!04 Ağustos 2017 Cuma 12:17
  • Düğmeye basıldı! 20 ilde dev operasyon04 Ağustos 2017 Cuma 11:06
  • Ağabey dayağından kaçmak için 3. kattan atladı!04 Ağustos 2017 Cuma 10:59
  • Abdullah Gül'den büyük sürpriz04 Ağustos 2017 Cuma 10:45
  • Akılalmaz kaza! Bariyer minibüse saplandı04 Ağustos 2017 Cuma 10:42
  • Meclis'e füze sistemi kuruluyor mu?04 Ağustos 2017 Cuma 10:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri