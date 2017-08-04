04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Cuma çıkışı konuştu! Gidin tatil yapın!

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Başbakan Yıldırım: "Yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız." dedi.
Cuma çıkışı konuştu! Gidin tatil yapın!
Cuma çıkışı konuştu! Gidin tatil yapın! Cuma çıkışı konuştu! Gidin tatil yapın! Cuma çıkışı konuştu! Gidin tatil yapın!

Başbakan Binali Yıldırım, "Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Abdulkadir Geylani Camii'nde kılmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ankara Valisi Ercan Topaca ile birlikte camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

TEK TİP ELBİSE

Cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına dönük çalışmanın tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin soru üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yasal bir çalışma gerekiyor, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Netleşen bir durum yok. Netleştikçe paylaşacağız" dedi.

Bir gazetecinin, "Ankara Valiliği Ağustos ayı içerisinde park ve bahçelerde açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Vali Ercan Topaca cevap verdi. Topaca, "Bu yasak sadece Kızılay, Yüksek Caddesi ve civarındaki eylem yapılan, yasa dışı bazı örgütlerin eylem alanı haline getirdikleri alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylemler, toplantılar bu yasağın dışındadır. (30 Ağustos'ta toplantı yapılmasında sakınca var mı?) Onlar tabii normal prosedüründe gidiyor" diye konuştu.

GİDİN TATİL YAPIN!

Başbakan Binali Yıldırım da gündemin gayet yoğun olduğunu belirterek, "Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Bu arada yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok konuşulan Bakanlar Kurulu vardı, bitti. YAŞ vardı, o da bitti. Bu ara fazla gündemde bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın" dedi. 

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